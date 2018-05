Start eines US-Kampfflugzeuges vom Typ F/A-128 Hornet. Quelle: Cpl. Jamean Berry / Handout/US MARINES/DIVDS / HANDOUT/dpa

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben zwei Dschihadisten der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bei einem Luftangriff im Nordirak getötet, die an Terrorplanungen in Europa beteiligt gewesen sein sollen.



Nach einem Bericht der Zeitung "Die Welt" soll es sich dabei um die beiden Brüder Ömer und Yusuf D. aus Nordrhein-Westfalen handeln. Die mutmaßlichen Extremisten sollen zuletzt ranghohe IS-Mitglieder gewesen sein, schreibt die Zeitung unter Berufung auf deutsche Sicherheitskreise weiter.