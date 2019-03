Ein Selbstmordanschlag in Somalia.

Quelle: Farah Abdi Warsameh/AP/dpa

Die USA haben nach Informationen der "New York Times" ihren "Schattenkrieg" in Somalia gegen islamistische Terroristen unter Präsident Donald Trump ausgeweitet. Allein in den ersten beiden Monaten 2019 seien bei 24 Luftangriffen in Somalia 225 Menschen getötet worden, darunter auch Zivilisten.



Opferzahlen im zweistelligen Bereich würden demnach Routine, berichtet das Blatt unter Berufung auf US-Militärdaten. US-Streitkräfte fliegen regelmäßig Luftangriffe auf die Sunnitenmiliz Al-Shabaab.