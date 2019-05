Ein US-Militärflugzeug in der Golfregion. Archivbild

Quelle: Senior Airman Keifer Bowes/U.S. Air Force/AP/dpa

Die US-Luftfahrtbehörde hat amerikanische Fluggesellschaften wegen der Spannungen im Nahen Osten vor möglichen Gefahren gewarnt. Bei Flügen über dem persischen Golf und dem Golf von Oman gelte es, Vorsicht walten zu lassen, da es "verstärkte militärische Aktivitäten und erhöhte politische Spannungen" in der Region gebe, hieß es in einer Mitteilung.



Die Lage in der Region gilt derzeit als sehr angespannt. Washington setzt den Iran seit mehr als einem Jahr massiv unter wirtschaftlichen Druck.