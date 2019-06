Grundsätzlich kommen die meisten der Elemente in der Erdkruste vergleichsweise häufig vor, auch in Deutschland gibt es im Norden Sachsens ein großes Vorkommen. Die entscheidende Frage ist aber, ob sich der Abbau wirtschaftlich lohnt - denn der Aufwand und die Folgekosten für die Umwelt sind hoch. Zwar ist der Abbau der Erze, die die Seltenen Erden in Verbindungen enthalten, nicht das Problem. Schwierig ist es aber, die Elemente daraus in möglichst reiner Form zu gewinnen. Diese Aufbereitung in Fabrikanlagen ist komplex und hat zahlreiche Nebeneffekte: Es entstehen radioaktive Isotope und giftige Abwässer; die Gegenden um die Produktionsgebiete gleichen häufig Mondlandschaften. Rohstoffexperte Harald Elsner von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) hält eine Produktion in Deutschland deshalb aus Umweltgründen für nicht vorstellbar.