US-Soldaten in Afghanistan (Archiv)

Quelle: Brian Harris/Zuma Press/dpa

In Afghanistan ist ein US-Militärflugzeug abgestürzt. Die Maschine ging in einem Gebiet zu Boden, das von den Taliban kontrolliert wird. Die radikal-islamische Miliz erklärte, sie habe die Maschine abgeschossen. Dies wurde in Washington zurückgewiesen. Dafür gebe es bisher keine Hinweise, verlautete aus Regierungskreisen.



Es habe sich um ein kleines Flugzeug mit wohl weniger als zehn Personen an Bord gehandelt. Über die Zahl von Toten oder Verletzten gab es zunächst keine Informationen.