US-Multimilliardär Michael Bloomberg.

Quelle: Rick Bowmer/AP/dpa/Archivbild

US-Multimilliardär Michael Bloomberg will seinem Wahlprogramm zufolge die Steuern für Topverdiener und Reiche anheben - was auch ihn viel Geld kosten dürfte. Mit den Mehreinnahmen sollen Investitionen in Gesundheitsversorgung, Infrastruktur, Bildung und den Kampf gegen den Klimawandel finanziert werden, erklärte Bloomberg.



Auch um Einkommensungleichheit zu bekämpfen, brauche es ein faireres Steuersystem, "das von wohlhabenden Amerikanern wie mir verlangt, mehr zu zahlen", so Bloomberg.