US-Verteidigungsminister James Mattis. Quelle: Yong Teck Lim/AP/dpa

Die internationalen Sanktionen gegen Nordkorea werden laut US-Verteidigungsminister James Mattis erst nach "unumkehrbaren Schritten" in Richtung Abbau seiner Atomwaffen aufgehoben. Das sagte Mattis nach Berichten von US-Medien bei einem Gespräch mit seinen Kollegen aus Südkorea und Japan bei einer Sicherheitskonferenz in Singapur.



"Nordkorea wird Erleichterungen nur dann erhalten, wenn es überprüfbare und unumkehrbare Schritte in Richtung Denuklearisierung unternimmt", so Mattis.