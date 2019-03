William Barr hat die wichtigsten Schlussfolgerungen übergeben.

Quelle: Sait Serkan Gurbuz/AP/dpa

US-Sonderermittler Robert Mueller ist laut des US-Justizministeriums in seinem Bericht zu dem Schluss gekommen, dass es im Präsidentschaftswahlkampf 2016 keine geheimen Absprachen zwischen dem Wahlkampflager Donald Trumps und Russland gegeben hat.



Das geht aus einem Brief von Justizminister William Barr an den US-Kongress hervor. Mueller kommt zu der Einschätzung, dass Trump sich keines Verbrechens schuldig gemacht hat. Es gibt kein Ergebnis, ob Justizbehinderung begangen wurde.