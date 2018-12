Donald Trump hält die US-Mission in Syrien für erfüllt.

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump sieht die amerikanische Mission in Syrien als erfüllt an. "Wir haben den IS in Syrien geschlagen", schrieb er auf Twitter. Die USA haben damit begonnen, ihre Soldaten aus Syrien zurückzuziehen. Das gab das Weiße Haus in Washington bekannt.



Trump habe die Entscheidung getroffen und das Verteidigungsministerium entsprechend angewiesen, meldete CNN unter Berufung auf Quellen im Pentagon. Laut "Wall Street Journal" wurden bereits Verbündete in der Region unterrichtet.