Proteste im Westjordanland.

Quelle: Reuters

Hunderte Palästinenser haben in Städten im Westjordanland gegen eine geplante Wirtschaftskonferenz in Bahrain zum Start eines Nahost-Friedensplans der US-Regierung protestiert. Viele verbrannten Bilder von US-Präsident Donald Trump. Die Palästinenser haben den US-Nahost-Friedensvorschlag zurückgewiesen.



Trumps Berater und Schwiegersohn Jared Kushner hatte gesagt, ein palästinensischer Staat sei kein Thema auf der Konferenz. Es gehe um die wirtschaftlichen Grundlagen eines Friedens in Nahost.