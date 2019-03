Die US-amerikanische Notenbank Federal Reserve in Washington.

Quelle: epa Matthew Cavanaugh/EPA_FILE/dpa

Die US-Notenbank Federal Reserve hat ihren Leitzins im März nicht weiter erhöht. Der Offenmarktausschuss der Bank entschied, die Federal Funds Rate - den Zins, zu dem sich Banken Geld leihen - in einem Korridor von 2,25 bis 2,5 Prozent zu belassen.



Wie aus den Zinsprognosen der Notenbanker hervorgeht, wird in diesem Jahr keine Zinsanhebung mehr erwartet. Zur Jahreswende hatte die Fed noch zwei Anhebungen in diesem Jahr in Aussicht gestellt.