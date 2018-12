Die US-Notenbank Federal Reserve hat am Mittwoch ihren Leitzins erneut angehoben. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld steigt um einen Viertelpunkt auf die neue Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent, wie die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch mitteilten. Das bedeutet für Konsumenten und Geschäftsleute, dass sie für Kredite tiefer in die Tasche greifen müssen. Es ist angesichts der boomenden Wirtschaft bereits der vierte Schritt nach oben in diesem Jahr. 2019 sollen nur noch zwei Anhebungen folgen. Im September hatte die Fed noch drei Erhöhungen signalisiert. Die Wall Street reagierte mit Kursabschlägen auf die Entscheidung.