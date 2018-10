US-Präsident Trump kritisiert die Fed deutlich. Archivbild Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Nach den schweren Verlusten am US-Aktienmarkt hat Präsident Donald Trump erneut gegen die Notenbank Federal Reserve (Fed) ausgeteilt. "Ich denke, dass die Fed einen Fehler macht", sagte Trump nach dem heftigen Kursrückgang. Die Notenbank fahre geldpolitisch einen zu straffen Kurs. "Ich denke, dass die Fed verrückt geworden ist", so Trump.



Der New Yorker Aktienmarkt erlebte einen seiner bisher schlimmsten Tage im Jahr 2018. Der Leitindex Dow Jones Industrial brach um 3,15 Prozent ein.