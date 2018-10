Wegen angeblicher Falschangaben wird ExxonMobil verklagt. Quelle: Larry W. Smith/EPA FILE/dpa

Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat den größten US-Ölkonzern ExxonMobil wegen angeblicher Falschangaben zum Klimawandel verklagt. Das Unternehmen werde beschuldigt, Investoren über geschäftliche Risiken im Zuge einer strengeren Regulierung aufgrund der Erderwärmung getäuscht zu haben, erklärte Generalstaatsanwältin Barbara Underwood.



Exxon habe jahrelang Anleger in die Irre geführt, die "Geld und Vertrauen" investiert hätten, hieß es in der Mitteilung weiter. Exxon reagierte nicht.