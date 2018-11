Die Sanktionen sollen auch Irans Energiesektor treffen.Archivbild Quelle: Ebrahim Noroozi/AP/dpa

Von den Ölsanktionen der USA gegen den Iran bleiben acht Staaten übergangsweise ausgenommen. Die USA würden Importe iranischen Öls durch Italien, Griechenland, die Türkei, China, Indien, Japan, Südkorea und Taiwan zunächst nicht bestrafen, sagte US-Außenminister Mike Pompeo. Man strebe aber an, "alle Nationen auf Null zu bekommen".



Über 20 Staaten hätten ihre Iran-Öl-Importe bereits beendet. "Das Regime hat seit Mai mehr als 2,5 Milliarden Dollar an Öl-Umsätzen verloren", so Pompeo.