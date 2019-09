Roger Federer ist bei den US Open völlig unerwartet im Viertelfinale ausgeschieden. Der 38 Jahre alte Tennisprofi aus der Schweiz verlor in New York gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow mit 6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6.



Dimitrow trifft im Halbfinale am Freitag auf den Russen Daniil Medwedew. Federer klagte im Verlauf des Spiels über Nackenprobleme und musste vor dem entscheidenden Satz behandelt werden. Federer war nach Novak Djokovic der zweite große Favorit der in#New York scheiterte.