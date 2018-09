Rafael Nadal Quelle: usa today sports

Titelverteidiger Rafael Nadal aus Spanien hat sich in einer spektakulären Night Session ins Halbfinale der US Open gekämpft. Der Weltranglistenerste verwandelte um 2.03 Uhr Ortszeit in New York seinen ersten Matchball gegen den Österreicher Dominic Thiem zum 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).



Bei tropischen Bedingungen mit Temperaturen von 30 Grad in der Nacht und hoher Luftfeuchtigkeit scheuchten sich Nadal und Thiem gegenseitig 4:49 Stunden lang über den Platz. Wie im Finale der French Open mit dem besseren Ende für Nadal, der nun gegen Juan Martin del Potro um den Finaleinzug spielt.