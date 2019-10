Die US-amerikanische Opernsängerin Jessye Norman ist tot. Die Sopranistin starb am Montag (Ortszeit) im Alter von 74 Jahren in einem Krankenhaus in New York, wie unter anderem die "New York Times" und der Radiosender NPR unter Berufung auf einen Sprecher ihrer Familie berichteten. Auch die New Yorker Metropolitan Opera bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Tod der Sängerin. Ursache dafür waren ein septischer Schock und Multiorganversagen infolge von Komplikationen nach einer Rückenmarksverletzung, die sie 2015 erlitten hatte.