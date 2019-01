Noch ist das US-Militär in Syrien vertreten (Archiv).

Quelle: Susannah George/AP/dpa

Die Kurden in Syrien erwarten Klarheit von den USA über deren Pläne zum Abzug von Truppen aus Syrien. Die Kurden seien noch nicht über Veränderungen in den US-Positionen informiert worden, sagte ein Sprecher in Nordsyrien.



US-Sicherheitsberater John Bolton hatte zuvor erklärt, der von Präsident Donald Trump angekündigte US-Truppenrückzug aus Syrien sei an einen vollständigen Sieg über den IS gebunden. Außerdem sollte die Türkei Sicherheit für die kurdischen Verbündeten garantieren.