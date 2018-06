Schon zwei Tage vor ihrem historischen Gipfel sind Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump in Singapur eingetroffen. Kim erreichte den südostasiatischen Stadtstaat am Sonntagnachmittag, am Abend kam Trump auf direktem Weg vom G7-Treffen in Kanada in Singapur an. Im Mittelpunkt des ersten Treffen zwischen einem amtierenden US-Präsidenten und einem Machthaber aus Pjöngjang steht die atomare Abrüstung Nordkoreas. Trump hatte sogar eine Friedenserklärung ins Gespräch gebracht - 65 Jahre nach dem Ende der Kampfhandlungen im Korea-Krieg.



Das Treffen zwischen Kim und Trump soll am Dienstag um 9 Uhr Ortszeit (3 Uhr MESZ) beginnen. Berichten zufolge will Kim noch am selben Tag um 14 Uhr Ortszeit (8 Uhr MESZ) wieder abreisen. Die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Tagungshotel "Capella" sind enorm. Zentrale Plätze sollen komplett abgeriegelt und Straßen gesperrt werden, ebenso der Luftraum.

Bildquelle: dpa