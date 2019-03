Die 37-jährige Abgeordnete vertritt seit 2013 den US-Bundesstaat Hawaii im Repräsentantenhaus. Gabbard hat als Soldatin 15 Jahre in der Nationalgarde gedient und war zweimal im Irak und in Kuwait stationiert.



Ihr wichtigstes Anliegen: Die Militäreinsätze der USA beenden, die einen Regimewechsel zum Ziel haben. "Ich habe die Folgen von Krieg mit eigenen Augen gesehen. Ich weiß, wer am meisten darunter leidet. Deshalb kämpfe ich für Frieden, Sicherheit und Freiheit", so Gabbard. Kritik erntete sie nach ihrem Treffen mit dem syrischen Machthaber Baschar Al-Assad 2017. Sie habe sich zum Sprachrohr des Diktators gemacht. Gabbard, die im Außenpolitischen Komitee des Abgeordnetenhauses sitzt, verteidigte sich: Es sei wichtig, auch mit potenziellen Gegnern im Dialog zu bleiben.