US-Präsident Donald Trump ist auf Staatsbesuch in Großbritannien.

Quelle: Joe Giddens/PA Wire/dpa

Am zweiten Tag seines Staatsbesuches in Großbritannien trifft US-Präsident Donald Trump heute die scheidende britische Premierministerin Theresa May in London. May wird Trump am Regierungssitz in der Downing Street empfangen.



Zuvor kommen May und Trump auch mit Wirtschaftsbossen aus beiden Ländern zusammen, um über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und Großbritannien zu sprechen. Rund um den Besuch werden große Anti-Trump-Proteste in der britischen Hauptstadt erwartet.