US-Präsident Donald Trump soll vom 3. bis 5. Juni zum Staatsbesuch nach London kommen. Trump und First Lady Melania haben eine Einladung der Queen angenommen, erklärte der Buckingham-Palast. Die Königin entspricht damit dem Wunsch der britischen Regierung. Es wird mit massiven Protesten gerechnet.



Premierministerin Theresa May hatte die Einladung an Trump schon nach dessen Amtsantritt 2017 ausgesprochen. Eine Staatsvisite wird anders als ein Arbeitsbesuch zelebriert und gilt als besondere Ehrung.