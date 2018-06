US-Präsident Donald Trump beim Treffen der G7-Staaten. Quelle: Michael Kappeler/dpa

US-Präsident Donald Trump hat Europäer und Kanadier davor gewarnt, auf die Strafzölle der USA mit Vergeltungsmaßnahmen zu reagieren. Wer das mache, begehe einen Fehler, sagte er beim G7-Gipfel im kanadischen La Malbaie. Zudem warb er erneut für eine Wiederaufnahme Russlands in die Gruppe führender Industrienationen.



Trump verließ das Treffen deutlich vor dem Ende. Am Dienstag trifft er Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Das Treffen in Singapur sei laut Trump eine "Mission des Friedens".