Nationalgardisten sollen die US-Grenze zu Mexiko sichern. Quelle: Guillermo Arias/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump will zwischen 2.000 und 4.000 Mitglieder der Nationalgarde an die Grenze zu Mexiko schicken. Diese sollten dort bleiben, bis die Mauer an der Grenze zu dem südlichen Nachbarland gebaut sei, fügte er gegenüber Journalisten hinzu. Zu den Kosten äußerte er sich nicht.



Trump begründet den Schritt mit der nationalen Sicherheit. Tatsächlich hat sich die Situation an der Grenze jedoch nicht grundlegend geändert. Die Nationalgarde soll demnach die Grenzschützer unterstützen.