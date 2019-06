Tatsächlich wird es um die unterschiedlichen Auffassungen in der Iran-Frage gehen und um die Differenzen darüber, ob der chinesische Konzern Huawei am Aufbau der 5G-Mobilfunknetze in Europa und den USA beteiligt sein sollte. In beiden Punkten, so glaubt Michael o'Hanlon, werde der US-Präsident unnachgiebig sein. In der Iran-Frage sei dies zwar ein Fehler, aber in Sachen Huawei sieht der Sicherheitsexperte die US-Regierung auf die richtigen Seite: "Wer glaubt, dass man Huawei nur in einem bestimmten Teil des Internets beteiligen kann ohne Zugang zu anderen Teilen, der hat das Internet nicht verstanden. Das klingt vielleicht überheblich, aber die USA haben in der Sache Recht. Europa wünscht sich, es wäre anders, aber das ist es nicht", so o'Hanlon.