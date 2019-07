US-Präsident Donald Trump legt nach. Trotz Kritik brüllt er regelrecht in die Mikrofone, dass sie doch "gehen können, wenn es ihnen nicht gefällt". Schließlich hassten sie "unser Land". Er spielt an auf eine Gruppe von vier demokratischen, progressiven Abgeordneten - alle mit Migrationshintergrund. Er tut das auf dem "Made in America"-Event, einer Produktschau im Garten des Weißen Hauses, auf der er in den USA hergestellte Boote, Fahrräder und Militärfahrzeuge bewundert. Ein Event, das sein Motto "Make America great again" feiern soll. Ein Leitspruch, der mehr denn je auch als "Make America white again" interpretiert werden kann.