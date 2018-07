Theresa May erlebt ja gerade ihre schlimmste politische Krise. Ihre Zukunft ist so unklar wie der Brexit selbst. Ihr ärgster Feind, der gerade zurückgetretenen Außenminister Boris Johnson, will seine ehemalige Chefin vom Thron putschen. Und was macht Trump? Er schweigt nicht, sondern preist seinen Freund Boris, als wollte der den politischen Untoten zum Leben erwecken. May macht die Erfahrung, die viele mit Trump gemacht haben. Wer sich auf ihn verlässt, ist verlassen. Wer ihn als Freund hat, braucht keine Feinde mehr.



Trump teilt die Welt ein in Gewinner, das ist natürlich er, und Verlierer, das ist im Moment Frau May. Ihre Schwäche nutzt er aus. Da verhält er sich wie ein Piranha. Wenn die Blut riechen, dann werden sie erst richtig wild. Und so genießt er auch das Chaos in England seit der Bexit-Entscheidung. Er sieht darin einen Vorteil im Sinne seiner Amerika-first-Agenda. Er glaubt, so bessere "Deals" für sein Land herauszuholen.