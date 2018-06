Donald Trump und Kim Yong Chol vor dem Weißen Haus. Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

Der Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un soll nun doch am 12. Juni stattfinden. Das sagte Trump in Washington. Er hatte das Treffen in der vergangenen Woche eigentlich abgesagt, aber weiterhin Interesse signalisiert.



Zuvor hatte Trump Nordkoreas Unterhändler Kim Yong Chol im Weißen Haus empfangen. Kim Yong Chol hatte einen Brief des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un für Trump bei sich.