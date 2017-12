Der New Yorker Finanzinvestor Scaramucci war von Trump berufen worden, um vor allem die ständige Weitergabe interner Informationen an die Presse zu unterbinden - sie ist eine bevorzugte Waffe in den internen Machtkämpfen. Scaramuccis Wutanfälle wurden unter anderem dadurch ausgelöst, dass die Deklaration seiner Finanzverhältnisse an die Presse gelangt war. Er machte dafür Priebus verantwortlich. Allerdings sind die Finanzstatements von Regierungsmitarbeitern keineswegs vertrauliche, sondern öffentlich zugängliche Dokumente.