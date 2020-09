Trump nannte den Klimawandel früher einen "Scherz"; davon ist er mittlerweile abgerückt, aber er bezweifelt immer noch, dass die Klimaveränderungen menschengemacht sind. Auch Prognosen mit düsteren Konsequenzen des Klimawandels stellt er immer wieder in Frage. In seiner Rede vor dem WEF am Dienstag hatte er erklärt, anstatt Schwarzmalerei brauche es Optimismus und Zukunft in Technik und Forschung, um solche globale Herausforderungen zu meistern.