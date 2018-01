Der Präsident selbst verursacht Chaos. Das Neueste: seine Attacken gegen seinen Justizminister Jeff Sessions. Auch der verschwieg Kontakte zu Russland und zog sich deshalb aus den Untersuchungen zu der Affäre zurück. Nun kann er Trump nicht mehr helfen oder besser schützen. Der ist sauer, arbeitet an seinem Rücktritt. Doch Sessions will nicht gehen und der Präsident will ihn nicht feuern. Er fürchtet noch mehr Chaos.