Mick Mulvaney (Archiv).

Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump will seinen bisherigen Haushaltsdirektor Mick Mulvaney zum amtierenden Stabschef im Weißen Haus machen. Das kündigte Trump auf Twitter an. Mulvaney soll den bisherigen Stabschef John Kelly ersetzen, der den Posten Ende des Jahres aufgeben wird.



Kelly war in der weniger als zwei Jahre dauernden Amtszeit von Donald Trump bereits der zweite Stabschef, der seinen Hut nehmen musste. Mulvaney ist aktuell Direktor der für Budget und Verwaltung zuständigen Behörde OMB.