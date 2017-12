Vor seiner Weiterreise zum G20-Gipfel nach Hamburg wurde Trump bei dem Auftritt in Warschau gefeiert. Bei seiner Rede an das polnische Volk jubelten ihm Hunderte Menschen auf dem Krasinski-Platz in Warschau zu. Unter den Zuhörern war auch Polens früherer Gewerkschaftsführer und späterer Präsident Lech Walesa, der maßgeblich am Widerstand gegen die einstige sozialistische Führung beteiligt war.