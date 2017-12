Trump drängte vehement zur Zustimmung. "Hebt es auf oder hebt es auf und ersetzt es", twitterte er über Obamacare. "Ich habe den Stift in der Hand." Den Republikanern gelang es jedoch nur mit Mühe, überhaupt eine Debatte im Senat zu erreichen. Ablehnende Stimmen stellte Trump an den Pranger. "Senatorin Lisa Murkowski aus dem großartigen Staat Alaska hat die Republikaner und unser Land wirklich im Stich gelassen. Wie schade!", schrieb er am Mittwoch auf Twitter.