Trumps Sprecherin Sarah Sanders hört auf (Archiv).

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Donald Trumps Sprecherin Sarah Sanders verlässt zum Monatsende das Weiße Haus. Das teilte der US-Präsident am Donnerstag auf Twitter mit. Die "wunderbare" Sarah Huckabee Sanders werde Ende des Monats in den "großartigen Staat Arkansas heimkehren", schrieb Trump.



Sanders gilt als umstritten. Die früher üblichen täglichen Briefings von Journalisten in der US-Hauptstadt fanden zuletzt kaum noch statt. Sanders fiel durch ihre nach außen fast bedingungslose Loyalität zu Trump auf.