Donald Trump spricht vor der südkoreanischen Nationalversammlung. Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat deutliche Warnungen an die Adresse Nordkoreas gerichtet, den Konflikt aber nicht weiter angeheizt. In einer Rede vor der Nationalversammlung in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul sagte Trump, Nordkorea sei eine Hölle, die kein Mensch verdiene.



Er warnte Pjöngjang davor, die USA herauszufordern. "Amerika sucht keinen Konflikt. Aber wir gehen ihm nicht aus dem Weg", sagte Trump. Trump rief dazu auf, dass alle Nationen Nordkorea isolieren sollten.