Eingenebelt: Die Macrons Quelle: reuters

Der US-Präsident nimmt in Frankreich an den Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs teil. Zum Mittagessen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seiner Frau Brigitte waren Donald Trump und First Lady Melania im Elyseepalast geladen.



Zwischenzeitlich stand das Auto des US-Präsidenten minutenlang vor dem Amtssitz Macrons und blies Abgase in den Eingang. Mitarbeiter schlossen schließlich die Tür. Es ist ungewöhnlich, dass Autos von Staatsgästen direkt dort warten.