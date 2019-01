US-Truppen mit gepanzerten Fahrzeugen in Syrien. Archivbild

Quelle: Arab 24 network/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump will sich nicht auf einen Zeitplan zu dem von ihm angekündigten Abzug der US-Truppen aus Syrien festlegen. "Ich habe nie schnell oder langsam gesagt", sagte Trump vor Journalisten am Rande einer Kabinettssitzung im Weißen Haus.



Zur Lage in Syrien sagte Trump: "Wir sprechen nicht über enormen Reichtum. Wir sprechen über Sand und Tod." Der US-Präsident hatte am 19. Dezember den Rückzug der 2.000 US-Soldaten aus Syrien bekanntgegeben, was heftige Kritik auslöste.