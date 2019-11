Der Milliardär Michael Bloomberg. Archivbild

Quelle: John Locher/AP/dpa

Der Milliardär und frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg hat einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer möglichen Präsidentschaftsbewerbung unternommen. Der Demokrat reichte bei der Bundeswahlbehörde in den USA die nötigen Unterlagen für ein Teilnahme an der Wahl 2020 ein.



Damit sichert er sich die Option, bei der Abstimmung anzutreten. Zuvor hatte er bereits in mehreren Bundesstaaten Unterlagen für eine mögliche Teilnahme an den parteiinternen Vorwahlen der Demokraten eingereicht.