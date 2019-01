Howard Schultz, ehemaliger Starbucks-Chef. Archivbild

Ex-Starbucks-Chef Howard Schultz strebt als unabhängiger Kandidat die US-Präsidentschaft an. Er habe bereits mit den Vorbereitungen begonnen, um in allen 50 Staaten an der Wahl teilnehmen zu können, sagte Schultz der "New York Times". Er plane, das Land in den kommenden drei Monaten zu durchqueren, bevor er dann entscheide, ob er an dem Rennen teilnehme.



"Wir haben ein kaputtes politisches System", sagte Schultz. Der 65-Jährige war 2018 bei Starbucks als Vorsitzender zurückgetreten.