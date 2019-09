Fordert Trump heraus: Republikaner Mark Sanford. Archivbild

Quelle: Evan Agostini/Invision/dpa

Donald Trump hat im parteiinternen Rennen der Republikaner um die US-Präsidentschaftskandidatur einen weiteren Konkurrenten bekommen. Der frühere Gouverneur von South Carolina, Mark Sanford kündigte in einem Interview mit Fox News an, er wolle Trump in den parteiinternen Vorwahlen herausfordern.



"Ich glaube, wir müssen uns darüber unterhalten, was es bedeutet, Republikaner zu sein", sagte Sanford. "Als Partei haben wir unseren Kurs verloren." Die Amerikaner hätten außerdem verdient, auswählen zu können.