Wahlkampfveranstaltung in Iowa. Symbolbild

Quelle: Matt Rourke/AP/dpa

Iowa im Rampenlicht: In dem kleinen Bundesstaat im Mittleren Westen der USA steht die erste Vorwahl im US-Präsidentschaftsrennen an. Bei Parteiversammlungen, verteilt über den ganzen Staat, stimmen Demokraten und Republikaner darüber ab, wen sie für den besten Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei halten.



Das Prozedere bei diesen "Caucus"-Treffen ist kompliziert und unterscheidet sich deutlich von Abstimmungen per Wahlzettel. Ergebnisse werden erst am späten Abend erwartet.