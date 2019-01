Kirsten Gillibrand und Stephen Colbert.

Quelle: Scott Kowalchyk/CBS ENTERTAINMENT/AP/dpa

Die demokratische US-Senatorin Gillibrand will bei der Präsidentschaftswahl 2020 antreten. Das kündigte die scharfe Kritikerin von US-Präsident Trump, die sich unter anderem gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen engagiert, in der Sendung von Talkmaster Stephen Colbert an.



Sie wolle die Gesundheitsversorgung amerikanischer Familien verbessern und gegen "Korruption und Gier" kämpfen, so Gillibrand. Bei den Demokraten bringen sich zunehmend Anwärter für die Präsidentschaftswahl 2020 in Stellung.