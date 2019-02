Amy Klobuchar spricht zu ihren Anhängern in Minneapolis.

Quelle: Jim Mone/AP/dpa

Bei der Präsidentenwahl in den USA im kommenden Jahr wollen immer mehr Demokraten gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump antreten. Die Senatorin Amy Klobuchar erklärte offiziell ihre Bewerbung um die Kandidatur der Demokraten.



Klobuchar sagte vor jubelnden Anhängern im US-Bundesstaat Minnesota: "Es ist an der Zeit, dass wir uns unsere Demokratie zurückholen." Die 58-Jährige kündigte unter anderem an, im Falle ihres Wahlsieges einen Schwerpunkt auf den Klimaschutz zu legen.