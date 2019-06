Joe Biden führt das demokratische Bewerberfeld in Umfragen an.

Quelle: Paul Vernon/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat seinen potenziellen Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl 2020, den Demokraten Joe Biden, als "Verlierer" und "Dummkopf" beleidigt. Ihm wäre es am liebsten, wenn er 2020 gegen Biden Wahlkampf machen würde. "Ich glaube, er ist geistig der Schwächste", sagte Trump in Washington.



Biden wiederum bezeichnete den Präsidenten bei einem Auftritt in Iowa als eine "existenzielle Bedrohung" für Amerika. In Umfragen führt Biden das demokratische Bewerberfeld an.