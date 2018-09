US Präsident Trump (l) und Russlands Präsident Putin. Quelle: Alexei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin/dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 klar zurückgewiesen. Das sagte er nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Helsinki.



"Ich wiederhole, was ich schon mehrere Male gesagt habe: Russland hat sich nie eingemischt und wird sich nie einmischen - weder in innere amerikanische Angelegenheiten noch in einen Wahlprozess", sagte Putin. Russland soll sich den Vorwürfen zufolge mit Hackerangriffen in die Wahl eingemischt haben.