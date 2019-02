Joaquín "El Chapo" Guzmán (Mitte) vor Gericht (Gerichtszeichnung)

Quelle: Elizabeth Williams/FR142054 AP/dpa

Im Prozess gegen Joaquin "El Chapo" Guzman in New York haben dessen Verteidiger einen Freispruch des mutmaßlichen mexikanischen Drogenbosses gefordert. "Sie müssen dem Mythos von 'El Chapo' nicht nachgeben", sagte Anwalt Jeffrey Lichtman in seinem Schlussplädoyer an die Adresse der zwölf Geschworenen.



Zeugen hätten eigene Haftstrafen mit erfundenen Aussagen gegen Guzman verringern wollen, sagte Lichtman. Der wahre Chef des Sinaloa-Kartells sei Ismael "El Mayo" Zambada.