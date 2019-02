Mike Pence (l) und Polens Präsident Andrzej Duda.

Quelle: Michael Sohn/AP/dpa

Polen und die USA vertiefen ihre militärische Zusammenarbeit. Bei einem Besuch von US-Vizepräsident Mike Pence in Warschau besiegelten die Nato-Verbündeten einen Rüstungsvertrag. Polen bestellte 20 mobile Raketenabschuss-Systeme im Wert von 365 Millionen Euro. Die erste Lieferung ist für 2023 geplant.



Die USA kündigten an, ihre Militärpräsenz in Polen um mehrere hundert Soldaten zu erhöhen. Den Wunsch nach einer ständigen US-Basis wiesen sie zurück.