Mac Miller, der mit bürgerlichem Namen Malcolm McCormick hieß, kam in Pittsburgh zur Welt. Der weiße Rapper wurde als Jugendlicher durch die Veröffentlichung seiner Songs im Internet bekannt. Seine Musik zeichnete sich durch einen minimalistischen Stil mit harten Beats aus und erinnerte damit an die Anfänge des Hip-Hop. 2011 schrieb Miller einen Song über den Aufstieg zu enormem Reichtum, den er nach dem damaligen Immobilienmogul und heutigen US-Präsidenten den Titel "Donald Trump" gab. Trump lobte Miller daraufhin als den "neuen Eminem". Nach Trumps Wahl zum Präsidenten kehrte Mac Miller die Botschaft seines Songs jedoch um und zog in Konzerten lautstark über Trump her.